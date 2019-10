Was bei der türkis-grünen Annäherung am meisten überrascht, ist die Wandlung der Grünen. Sie sind diszipliniert und halten sich an die Regeln. Kein Mucks ist von den üblichen Verdächtigen, die sonst Querschüsse am laufenden Band produzieren, zu hören. Michel Reimon, der in den sozialen Medien oft für Wirbel sorgte, postet nun Robbenvideos oder Huldigungen an das Internet.