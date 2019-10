Der Russe Daniil Medwedew hat am Dienstag beim Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy eine überraschende Niederlage kassiert. Die Nummer 4 der Tennis-Weltrangliste verlor in der 2. Runde gegen den französischen Qualifikanten Jeremy Chardy (ATP 65) 6:4, 2:6, 4:6.