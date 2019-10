Schöpf brachte Schalke 04 bei Zweitligist Arminia Bielefeld (mit Manuel Prietl) per Weitschuss (16.) ebenfalls in Führung. Die Schalker lagen schon souverän mit 3:0 in Führung, mussten aber am Schluss zittern, um das 3:2 über die Zeit zu bringen. Bayer Leverkusen gewann mit Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic, die beide durchspielten, das Erstligaduell gegen Ligaschlusslicht Paderborn mit 1:0. Union Berlin entschied das zweite Bundesliga-Duell beim SC Freiburg (mit Philipp Lienhart ab der 79. Minute) mit 3:1 für sich.