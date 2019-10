Heute ab 9 Uhr entscheiden acht Geschworene über die Einweisung eines psychisch kranken Salzburgers (60). Der Akademiker stach am 25. Mai in Salzburg auf seine Mutter (86) ein. Da er an Schizophrenie leidet, gilt er als nicht schuldfähig. Er könnte sogar wieder nach Hause geschickt werden. Genau dies fürchtet das Opfer.