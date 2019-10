Ein umlaufendes Kleid aus Keramiklamellen schützt das Paracelsusbad samt Kurhaus vor Einblicken von Außen. Glitzernde Salzsteine und Salzburger Kiesel verleiten schon direkt nach dem Eingang durch die automatische Glastüre dazu, diese mit der Hand zu berühren, zu fühlen. Ein angenehmer Geruch liegt in der Luft. Kein Chlorgestank, wie es sonst in Hallenbädern üblich ist. In der Garderobe kommt sofort ein Ostsee-Gefühl auf. Denn die Spinds sind dem Stil der Strandkörbe auf Sylt nachempfunden.