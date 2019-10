David gegen Goliath – oder Ostligist Ebreichsdorf gegen Champions-League-Starter Salzburg. Das ÖFB-Cup-Achtelfinalduell am Mittwoch (ab 17.50, live auf ORF 1) in der Südstadt könnte keine klarere Ausgangsposition haben. Zumal die Bullen seit 2014 von 32 Bewerbsspielen im Cup nur eines verloren haben – das Finale 2018 gegen Sturm Graz. Und ja, Salzburg hat hin und wieder gegen unterklassige Gegner gewankt. Wie zuletzt 2017/18 gegen Bruck/Leitha, als man sich in Runde zwei erst in der Verlängerung mit 3:1 durchsetzte. Aber gefallen sind die Bullen nie.