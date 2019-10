„Als ich die Mail mit der Zusage gelesen habe, war das wie ein Geburtstagsgeschenk.“ Mit der neuen Maschine will die Firma effizienter werkeln: Arbeiter zeichnen an einem Computer Stahlkonstruktionen vor. Anschließend werden diese automatisch in die Schneidmaschine eingespeist. „So ersparen wir uns mehrere Arbeitsschritte und können Bohrungen direkt auf dem Schneider vornehmen“, sagt Kislinger-Ziegler. Das passende Programm für rund 10.000 Euro ist schon da.