Die Gruppe - zwei Männer und eine Frau - nächtigte in seiner Wohnung, später rief einer der Männer eine weitere Frau an, die mit dem Taxi angereist kam und auch zu der fröhlichen Runde stieß. Nach und nach verabschiedeten sich die Leute, übrig blieben der Gastgeber und ebenjene Frau, die zuletzt gekommen war. Was dann passiert ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Der Angeklagte: „Sie hat in meinem Bett geschlafen, und als die zwei anderen Männer noch da waren, hatte sie offenbar Sex mit denen. Später auch mit mir, aber völlig freiwillig.“