Er ordnete diesem Traum alles unter. Der Speed-Spezialist war österreichischer Schüler- und Jugendmeister im Super G, holte in der allgemeinen Klasse Abfahrts-ÖM-Silber. „Aber leider wurde ich im österreichischen Skisport nie echt, nie richtig akzeptiert“, musste Slaven erkennen. Letztlich gab es zu viele Ungereimtheiten mit dem ÖSV. „Ich hatte nie das Gefühl, dass ich gebraucht werde. Im Gegenteil: Oft hatte ich das Gefühl, dass sich einige freuen, wenn ich schlecht gefahren bin.“ Viele Kleinigkeiten taten weh. Wie 2015 vor der Junioren-WM in Norwegen. Wo Dujakovic von den Ergebnissen her dabei sein hätte müssen, aber nicht nominiert wurde. Auf heftige Intervention des Salzburger Verbandes durfte er in eine interne Quali. Als Fünfter in der Abfahrt war er dann bester Österreicher. „Aber ich bekam als Einziger keine offizielle Kleidung, nur eine Funktionärskleidung ohne Sponsoren.“