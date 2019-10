Der in Salzburg lebende Syrer war im Jänner 2019 einem verdeckten Ermittler ins Netz gegangen. Der Beschuldigte bot ihm rund 200 Gramm hochwertiges Kokain mit einem Reinheitsgehalt von 82 Prozent an. In diesem Fall erhielt der Angeklagte einen Schuldspruch. Er war dazu geständig.

Verteidiger Leopold Hirsch ortete allerdings eine „Tatprovokation“. Der Anwalt hatte zudem kritisiert, dass Teile der Anklage schon aus formalen Gründen nicht zu einer Verurteilung führen könnten, weil Vorwürfe schon Gegenstand eines Verfahrens gewesen seien.