Seit 1. Juli leitet Andreas Kolk die Innsbrucker Uni-Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Eine Besonderheit Tirols hat der gebürtige Deutsche rasch ausgemacht: „Ich kenne keine andere Klinik in Europa, in der in meinem Fach so viele Patienten nach Sportunfällen zu versorgen sind.“