Libanons Ministerpräsident Saad Hariri hat am Dienstag als Reaktion auf die anhaltenden Proteste gegen Korruption und Misswirtschaft seinen Rücktritt angekündigt. Er habe im Ringen um eine Lösung der wirtschaftlichen Krise eine Sackgasse erreicht und werde ein entsprechendes Gesuch bei Präsident Michel Aoun einreichen, sagte Hariri in einer kurzen Fernsehansprache am Dienstag in Beirut.