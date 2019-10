Ein Feuer ist aus vorerst ungeklärter Ursache in einer Wohnung in Pinkafeld ausgebrochen. Mit Blaulicht und Sirene rasten die Helfer zum Einsatzort und brachten mehrere Menschen aus dem verqualmten Gebäude. Für zwei von ihnen war es Rettung in letzter Minute. Sie mussten vom Notarzt versorgt werden - Spital!