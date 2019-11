Wenn Silvia Vogl auf die Palliativstation des „Göttlicher Heiland Krankenhauses“ kommt, und es brennt eine Kerze, dann weiß sie: Es ist jemand verstorben. Das ist seit 26 Jahren so, seit sie hier als Krankenschwester zu arbeiten begonnen hat. Ganz am Beginn, 1992, war hier das erste Hospiz in Österreich, später wurde daraus eine Palliativstation. Hierher kommen unheilbar kranke Menschen, um zu sterben. Andere werden hier schmerztherapeutisch behandelt, stabilisiert, sie gehen wieder nach Hause, im Wissen, dass das Leben begrenzt ist. Zu Hause pflegt Silvia Vogl dann ein besonderes Ritual: Sie zündet eine Kerze an, dreht leise Musik auf. Und dann beginnt sie zu schreiben. Über jeden Patienten, der auf der Palliativstation verstorben ist, hat sie in wunderschöner Handschrift eine Seite verfasst. Gedanken, Eindrücke, Momente festgehalten. Und aus all diesen Geschichten wurden in all den Jahren 36 Bücher - die Bücher von St. Raphael!