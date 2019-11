Ganz Wien erstrahlt derzeit in hellem Glanz. Die Lichterpracht verbraucht in den wenigen Wochen vor Weihnachten so viel Strom, wie tausende österreichische Haushalte in einem ganzen Jahr benötigen. Aber nicht nur das: Auch die einzelnen Haushalte genehmigen sich in der Vorweihnachtszeit eine enorme Menge an Strom. Laut Statistiken steigt der Stromverbrauch an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen um rund zehn Prozent nach oben. Hier kann es sinnvoll sein, auf energieeffiziente Alternativen umzusteigen. Allein die Umstellung von herkömmlichen Glühlampen auf LEDs reduziert den Stromverbrauch enorm. Wie Sie sonst noch Strom sparen können, lesen Sie in unseren Trends.