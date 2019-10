Einen Monat ist es nun her, dass Österreich einen neuen Nationalrat gewählt hat. Im Poker um eine Regierungskoalition sind vorerst nur noch zwei Parteien übrig geblieben - die beiden großen Wahlsieger ÖVP und Grüne. Aber kann eine Zusammenarbeit zwischen den inhaltlich sehr unterschiedlichen Parteien überhaupt funktionieren? Dieser Frage geht Moderatorin Katia Wagner in der aktuellen Ausgabe von „Brennpunkt“ nach. Diesmal unter anderem mit folgenden Gästen: Ex-ÖVP-Ministerin Maria Rauch-Kallat, die Wiener FPÖ-Stadträtin Ursula Stenzel und die stellvertretende Klubobfrau der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic. Zu sehen wie immer am Mittwoch ab 19 Uhr, hier auf krone.at.