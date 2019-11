Diese Vergangenheit spiegeln auch die zehn neuen Lynne-Lieder unter dem ELO-Banner. „All My Love“ etwa ist eine sehr gelungene Hommage an das Genie von Beach-Boys-Mastermind Brian Wilson. „Losing You“ und „Going Out On Me“ klingen, als seien sie zwei gestorbenen Freunden, den Travelling-Wilburys-Mitstreitern George Harrison und Roy Orbison, persönlich gewidmet. Für den Titelsong, „Down Came The Rain“ oder „One More Time“ klaut der 71-Jährige gern auch mal bei sich selbst. Aber ein Jeff Lynne darf das: Er hat mit vielen Pop-Legenden Musik gemacht, wurde 2015 mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt und 2017 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.