Teil eins des ausführlichen krone.tv-Interviews mit Andy Marek: Die „Stimme Rapids“ plaudert im Gespräch mit Michael Fally im Zuge einer Serie über alte Fußball-G‘schichte(l)n über seine fast drei Jahrzehnte andauernde Amtszeit bei den Hütteldorfern. Sehen und hören Sie in Teil eins, was es mit Gustl Stareks Faible für „We will rock you“ auf sich hatte, warum Trifon Ivanov auf einer Strecke gleich fünfmal geblitzt wurde, wen Dejan Savicevic zum Verzweifeln brachte und was Didi Kühbauer mit einer „brennenden“ Minister-Unterhose zu tun hat (alles im Video oben).