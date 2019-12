Die Heizung läuft auf Hochtouren, ebenso wie der Ofen, in dem die Weihnachtsgans brät. Danach folgt eine ordentliche Portion Weihnachtskekse, die gebacken werden möchte. Mal abgesehen von den Lichtern und Lampen, die derzeit sowohl die Innen-, als auch die Außenräume beleuchten. Kein Wunder, dass die Stromrechung in diesem Quartal besonders nach oben schießt. Dabei kann Strom sparen so einfach sein! Wir zeigen Ihnen die besten Tipps, mit denen Sie auch in der Vorweihnachtszeit einiges an Energie sparen können.