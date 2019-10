„Die Umsätze wachsen ein bisschen, aber nicht so, dass sie sich den steigenden Fixkosten anpassen“, erzählt Pribil. Als er vor rund vierzehn Jahren angefangen hat, habe er 1200 Euro Miete gezahlt. Inzwischen seien es 1800 Euro.

Von einem „Trafiksterben“ will Hannes Hofer vom Monopolverband in Wien nichts wissen: „Wir haben den Reingewinn pro Schachtel Zigaretten 2018 von 55 Cent auf 61 Cent anheben können. 2019 haben wir die Tabaksteuer erneut anpassen können. Das haben wir auch für 2020 vor.“ Der Verband ist österreichweit für die Tabaktrafiken zuständig.