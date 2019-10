Eine solche wird es aber mit einem anderen Projekt geben, das in den kommenden Jahren ebenfalls verwirklicht werden soll: die Fertigstellung des Radweges entlang der S-Bahn bis ins bayerische Freilassing. Dafür soll ein eigener Radsteg über die Saalach errichtet werden. Das bringt laut Weiß eine Verkürzung um rund 1,2 Kilometer oder etwa vier Minuten. Mit den 150 Einzelmaßnahmen sollen im städtischen Radnetz 14 Radialrouten ins Umland und drei Ringrouten realisiert werden. Neu und vereinheitlicht werden soll im kommenden Jahr auch die Beschilderung der Radverbindungen, die in der Stadt Salzburg zurzeit teils fehlt und teils ein Wildwuchs aus Sponsoren-Tafeln (XXXbräu-Radweg, etc) ist. Und innerhalb der nächsten zwei Jahre soll es in der Mozartstadt auch ein Fahrrad-Verleihsystem geben, das laut Weiß vor allem auch für die „letzte Meile“ im öffentlichen Nahverkehr genutzt werden soll. So lange nämlich stehen noch Fördergelder bereit, und die wolle man sich auf jeden Fall abholen, so der Radkoordinator.