Aufgrund eines europäischen Haftbefehls der General Prosecutor’s Office at the court of Appeal of Rome vom 23. Oktober wurden vom Landeskriminalamt OÖ Zielfahndungsermittlungen gegen einen 50-jährigen Italiener aus dem Bezirk Schärding geführt. Der Mann wird wegen einer nicht verbüßten Haftstrafe wegen sexueller Ausbeutung von Kindern und Kinderpornografie gesucht.