Nachdem die Labour-Partei am Montag dem Ruf des konservativen Premierministers Boris Johnson nach Neuwahlen in Großbritannien noch eine Abfuhr erteilt hatte, ist am Dienstag plötzlich Bewegung in das Ringen um einen Ausweg aus der britischen Brexit-Blockade gekommen. Die Bedingung, dass ein ungeregelter EU-Austritt nicht infrage komme, sei nun erfüllt, weshalb Oppositionschef Jeremy Corbyn den Weg für Neuwahlen freimacht.