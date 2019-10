Das Gespräch zwischen den beiden verlief dann sogar noch lustiger - denn Marcel machte den Spaß richtig gerne mit:



Hirscher: „Ja, hallo?“



Neureuther: „Bursche, hawedere.“



Hirscher: „Haweder, Felix!“



Neureuther: „Weißt wo ich grad steh?“



Hirscher: „Jo dahoam wirst sei, oder?“



Neureuther: „Na i bin in Sölden am Start, Oida.“



Hirscher: „Jo bist du narrisch. Wos duast?“



Neureuther: „I muss jetzt Kamerafahrt machen. Und i hab voi Angst und i vermiss di so sehr, weil wir san so oft da droben zsamgstandn. Jetzt hab i ma dacht i muss di schnell anrufen. I brauch nu a paar Tipps von dir.“



Hirscher: „Oida i huck auf da Terrassn und trink mein Kaffee und es is herrlich in da Sonne.“



Neureuther: „Des is a Witz.“



Hirscher: „Oba wie immer: Da Außenski is da Chef.“



Neureuther: „Der Außenski ist der Chef, ois klar.“



Hirscher: „Wird sich nix gändert haben.“



Neureuther: „Passt. Du genieß dein Kaffee. I komm danach zu dir, okay?“



Hirscher: „Haut hin. I schau mir des an. Ois Guade. Viel Spaß.“