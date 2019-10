Dort zündete die aufwändige Show vom ersten Moment an, stieg mit der fetzigen Nummer „Queen Of The Night“ samt Feuershow und Glitzerkostümen opulent ein. Im Lauf des Abends gab es aber auch zahlreiche dramatische, emotionale Momente, die von den großen Whitney-Houston-Balladen begleitet wurden. Hauptdarstellerin Aisata Blackman als Rachel Marron ist der leuchtende Star der Produktion, singt wie eine Reinkarnation der großen Diva - jeder Ton sitzt! Auch was die Ausstrahlung angeht, führte sie den Cast an. Ihr Co-Star Jo Weil, der auch schon in Wien den Bodyguard Frank Farmer mimte, entzückte vor allem in der liebenswerten Karaoke-Bar-Szene mit seinem schiefen Gesangsversuch.