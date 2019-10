„Weckruf an die Nation“

Der Appell an die Vernunft dürfte Anlegern aber nicht das Interesse an Bitcoin nehmen, sagte Timo Emden, Analyst bei Emden Research. „Viele Investoren interpretieren die Worte des chinesischen Präsidenten als einen Weckruf an die Nation und eine Kampfansage an die restliche Welt.“