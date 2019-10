Was passiert im König-Abdullah-Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog am Schottenring in Wien? Nichts Tragisches: Immer wieder werden Studien und Konferenzen zum Miteinander der Weltreligionen in Auftrag gegeben, der Vorstand besteht aus Vertretern des Judentums, des Christentums, des Islam, des Hinduismus und des Buddhismus. Es gehe darum, „Brücken zu bauen“, um „Toleranz, Respekt und den Dialog“ zwischen den Religionen.