Die Löschwasserleitung, die unter der Fahrbahn liegt, solle dann während der Reparaturarbeiten aufgegraben werden, um das Leck im Anschluss abzudichten und das Loch wieder zubetonieren. Die Betonierarbeiten können laut Jadin bis in die Nachtstunden andauern. Während der Abendspitze will man das Loch jedoch provisorisch zuschütten, sodass am späten Nachmittag und Abend alle Fahrspuren vorübergehend wie gewohnt zur Verfügung stehen.