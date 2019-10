Tennis-Star Dominic Thiem beginnt das Masters-1000-Tennisturnier in Paris wie in Wien mit einem negativen Head-to-Head gegen seinen Auftaktgegner. Milos Raonic führt in direkten Duellen mit dem Niederösterreicher 2:1, den bisher letzten Vergleich hat heuer im März im Halbfinale von Indian Wells aber Thiem 7:6(3),6:7(3),6:4 gewonnen. Es waren Thiems erste Satzgewinne gegen Raonic.