Die Parteispitze dämpft die Erwartungen diesbezüglich nun allerdings: Doris Bures sprach sich nun via Ö1-„Morgenjournal“, in dem sie auch Anneliese Kitzmüller (FPÖ) wegen deren Abstimmungspanne den Rücken stärkte, dafür aus, dass man dies erst einmal auf kommunaler Ebene erproben müsste. Erst dann, sagt die Zweite Nationalratspräsidentin, könne man bewerten, ob dies auch wirklich zu einer stärkeren Beteiligung der Mitglieder führen würde: „Diese Zeit können wir uns auch nehmen“, sagt die in der SPÖ seit dem Wahldebakel noch mächtiger gewordene Bures.