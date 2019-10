Die Abstimmungspanne der FPÖ-Politikerin Anneliese Kitzmüller, ehemalige Dritte Nationalratspräsidentin, hat auch am Dienstag noch für Gesprächsstoff gesorgt. Nachdem ihr Doris Bures (SPÖ) mit den Worten „das kann einmal passieren“ den Rücken gestärkt hatte, entschuldigte sich Kitzmüller am Montagnachmittag für den Fehler, der im Nationalrat unter ihrem Vorsitz geschah. „Das tut mir furchtbar leid“, so Kitzmüller.