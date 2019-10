In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Am 29. Oktober 2017 erschüttert ein brutales Verbrechen die kleine Gemeinde Stiwoll westlich von Graz. Dem tragischen Ereignis war ein jahrelanger Streit um einen Servitutsweg zwischen Friedrich Felzmann und seinen Nachbarn vorausgegangen. Felzmann war im Dorf als Waffennarr und Querulant bekannt. Als drei Anrainer am 29. Oktober gegen 9 Uhr auf dem Servitutsweg auf Felzmann warten, um den Streit endlich beizulegen, eskaliert die Situation: Der 66-Jährige, über den eigentlich ein Waffenverbot verhängt worden war, eröffnet von seinem Anwesen aus das Feuer.