Laut Polat Can, einem ranghohen Vertreter der SDF, hatten die Kurden seit Mitte Mai mit dem US-Geheimdienst CIA zusammengearbeitet, um Baghdadi aufzuspüren und zu überwachen. Der IS-Chef habe seinen Aufenthaltsort oft gewechselt, schrieb Can am Dienstag auf Twitter. Dem SDF-Agenten sei es gelungen, mit Baghdadi in Kontakt zu treten und seine Unterwäsche für einen DNA-Test zu entwenden, „um sicherzugehen, dass die betreffende Person Baghdadi selbst war“.