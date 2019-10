Wenige Tage vor dem Verkaufsstart von „Need for Speed Heat“ am 8. November für Xbox One, PS4 und PC (via Origin) haben Entwickler Ghost Games und Publisher EA den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht. Der mittlerweile 24. Teil der Rennspiel-Serie schickt Gamer nach Palm City, einer neuen offenen Welt, in der Streetracer tagsüber an offiziellen Events teilnehmen, um Geld zu verdienen, bevor sie dann nachts alles aufs Spiel setzen, um sich in Underground-Rennen einen Ruf aufzubauen.