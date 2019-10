Durch den Rückzug der Weltranglisten-Dritten verändert sich die Ausgangslage in der Gruppe „rot“, weil die Japanerin die erste Partie am Sonntag gegen Petra Kvitova in drei Sätzen gewonnen hat. Mit Kvitova und Belinda Bencic treten am Dienstag die beiden Verliererinnen der ersten Partien gegeneinander an. Auch Bertens bietet sich noch die Möglichkeit, sich für die Halbfinals zu qualifizieren.