Ein Hai hat vor der australischen Küste zwei britische Touristen angegriffen und schwer verletzt. Die beiden Männer im Alter von 22 und 28 Jahren waren am Dienstag nach Angaben der Rettungsdienste in der Region der Whitsunday-Inseln, einem beliebten Badegebiet an der Ostküste, im Wasser, um zu schnorcheln. In der Nähe der Gemeinde Airlie Beach wurden sie von dem Hai in Beine und Füße gebissen.