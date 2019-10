Terroralarm in zwei deutschen Bundesländern! Bei mehreren Behörden in Sachsen und Nordrhein-Westfalen sind am Montag Drohbriefe, mit denen auch ein unbekanntes weißes Pulver mitgeschickt wurde, aufgetaucht. Bei der Staatsanwaltschaft Arnsberg klagten mehrere Personen wegen Atemwegsreizungen.