Frankreichs Fußball-Star Franck Ribery ist nach seiner Roten Karte bei der 1:2-Heimniederlage Fiorentinas gegen Lazio Rom für drei Spiele gesperrt worden! Außerdem erhielt der 36-Jährige eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro, wie die italienische Fußball-Liga am Montag bekannt gab. Ribery hatte beim Spiel am Vortag einen Schiedsrichter-Assistenten geschubst.