Nutzt Saudi-Arabien Zentrum nur zur Image-Aufbesserung?

Das König-Abdullah-Zentrum war 2012 von Saudi-Arabien, Österreich und Spanien als internationale Organisation gegründet worden und wird größtenteils von Saudi-Arabien finanziert. Der Vatikan hat Beobachterstatus. Das Zentrum, das sich schwerpunktmäßig dem interreligiösen Dialog widmet, wurde von Anfang an wegen des Umgangs des wahhabitischen saudi-arabischen Regimes mit Andersgläubigen und Andersdenkenden heftig kritisiert. Kritiker sehen in der Institution einen Versuch der Regierung in Riad, ihr international wegen Menschenrechtsverletzungen, Körperstrafen und Hinrichtungen ramponiertes Image aufzupolieren.