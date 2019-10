Von der Gegenseite klingt die Geschichte anders: „Dieser Stall ist das derzeit Beste, was man in der Landwirtschaft machen kann“, sagt der Bürgermeister von St. Veit, Gerhard Rohrer. Der Vorwurf, er liege in einem Wildtierkorridor, sei geprüft worden – und stimme einfach nicht. Alle Gutachten seien in Ordnung. „Wenn alles sauber eingereicht wurde, dann hat Herr Neuhold das Recht, den Stall genehmigt zu bekommen“, sagt Rohrer.