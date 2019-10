Hartberg ist derzeit ein Top-Sechs-Kandidat. Dürfen auch die Hartberger Fans träumen?

Die Leute im Klub arbeiten gut, professionell, das sieht man an den Resultaten. Wir müssen einfach nur so weitermachen, dann kann es mit dem Einzug in die Meistergruppe klappen. Dann kann der Verein nicht mehr absteigen. Und oben ist dann sowieso vieles drin. Im Fußball ist alles möglich. Leicester ist etwa Meister in England geworden. Und auch Hartberg hat in Spielen gegen starke Teams aufgezeigt. Klar, Salzburg ist auf einem anderen Planeten, aber der LASK etwa, der in Europa groß aufspielt, hat in Hartberg zuletzt kämpfen müssen.