Im Hotel Alte Post in Großarl ist Jalali Shadi Khan eine große Bereicherung: Der Afghane (21) lernt schnell, ist fleißig und talentiert. Kurz vor seinem dritten Lehrjahr kam aber plötzlich der negative Asylbescheid. „Er soll Österreich binnen zwei Wochen verlassen“, will Hotelier Toni Knapp kämpfen. Gerade jetzt, wo gute Köche auch in Tourismusgebieten fehlen, will er die Entscheidung nicht auf sich sitzen lassen, stößt aber in der Politik auf taube Ohren. Knapp: „Wir brauchen ihn dringend.“