Vor einer Moschee im südfranzösischen Bayonne hat am Montagnachmittag ein Mann das Feuer eröffnet und zwei Menschen schwer verletzt. Der mutmaßliche Schütze, ein 84-Jähriger (!), floh zunächst, konnte aber wenig später in seinem Haus festgenommen werden, wie die zuständige Präfektur mitteilte. Der Mann hat sich in der Vergangenheit politisch bei den Rechten engagiert.