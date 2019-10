Alsdann, wie schaut’s aus? Nach der Kolportage liegt die Volkspartei bei etwa 34 Prozent, das ist ein Plus von sechs Prozent im Vergleich zur Wahl 2015. Die SPÖ bei 25 Prozent (minus vier), also deutlich vor den Freiheitlichen, die nach dieser Umfrage bei lediglich 18 Prozent – ein minus von knapp neun Prozent – herumpendeln. Wäre also nix mit dem erklärten Wahlziel Platz 2, den Mario Kunasek anstrebt um in den Regierungsverhandlungen mitmischen zu können. Die Schatten von Ibiza und dem Stracheschen Spesenskandal reichen halt doch bis in die Steiermark. Und auch Michael Schickhofer wär’ nicht mehr so im Reind’l, in das er sich mit einer Ansage unlängst selbst gebracht hat. Bei einem Ergebnis wie Pamela Rendi-Wagner es im Bund gehabt hat, würde er demissionieren. Bei 25 Prozent wären die Diskussionen um einen eventuellen Abgang der SP-Nummer 1 wohl Geschichte. Die Grünen, so die Umfrage, hätten sich wie erwartet demnach mit 13 Prozent glatt verdoppelt, zuletzt waren es 6,7. Die NEOS würden es mit fünf Prozent in den Landtag schaffen, ebenso die KPler, die gleichauf mit der pinken Truppe liegen. Aber nix ist fix, und Umfragen irren sich oft schwer