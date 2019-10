Langsam kommen die Erfolge auch bei der Bevölkerung an. Fußballerisch gibt in Kärnten ja der WAC den Ton an. „Und in Klagenfurt ist Eishockey-Meister KAC die klare Nummer eins“, so Greil. „Aber es ist auch eine große Fußball-Euphorie in der Stadt zu spüren, es sprechen dich Leute auf der Straße an.“