Auf der anderen Seite steht Sturm - vollgepumpt mit Selbstvertrauen nach dem 1:1 gegen Salzburg und einem 4:0 in St. Pölten. Besonders Kiril Despodov, der allein teurer ist als die KSV-Mannschaft, sorgt nach seinem Hattrick gegen den SKN für eine „Sturmwarnung“ in Kapfenberg. „Ich bete immer darum, dass mir Tore gelingen. Aber dass das Team siegt, ist wichtiger“, bleibt der Bulgare bescheiden. Denn er weiß, wie das Geschäft läuft. „Triffst du, schreiben alle Medien über dich und du hast viele Freunde. Triffst du nicht, ruft dich keiner an. Das hab ich in Bulgarien schon erlebt. Also blende ich alles aus, konzentriere mich aufs Spielen.“