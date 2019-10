„Ein 0:2 holen in Salzburg nicht viele auf, das zeigt, wie viel Herz in uns steckt. Wir glauben immer an uns“, so Schwab. Zumal Mitte der ersten Halbzeit eine Abfuhr drohte. Früher hätte man sich aufgegeben, jetzt steht Rapid immer wieder auf. Aber man haderte mit der fehlenden Cleverness in Minute 94: Ballverlust von Barac, Foul von Ljubicic Foul - und Goalie Strebinger stand beim Junuzovic-Freistoß zum 2:3 nicht ideal. So zog Rapid zum dritten Mal (0:2, 1:2 n. V. im Cup, 2:3) in dieser Saison gegen Salzburg den Kürzeren. „Aber die Entwicklung stimmt“, so Kühbauer. „Wir kommen immer näher ran. Ich mache mir um die Zukunft keine Sorgen.“