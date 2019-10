Die „Soko Friedrich“ wurde im Februar 2018 eingestellt. Einen spektakulären Einsatz gab es danach noch in Deutschland: Im Dezember des Vorjahres glaubte ein Busfahrer in Hamburg, Felzmann erkannt zu haben. Der Mann sei darauf in ein Taxi gestiegen. Am Abend wurde das Hotel, in dem der Mann abgestiegen war, von mehreren Polizeikräften umstellt und durchsucht. Doch es handelte sich um einen falschen Alarm: Der Mann im Hotel hatte mit dem Stiwoller Doppelmörder nichts zu tun, soll ihm nur ähnlich gesehen haben.