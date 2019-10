Bestes Paket für beide

Obwohl man im Qualifying hinter Ferrari und einem der beiden Red Bull lag - hat das langsamste Auto gewonnen? „Nein, am Sonntag haben wir nie das langsamste Auto“, so Wolff, „unsere Renn-Pace ist gut.“ Die WM-Entscheidung wurde vertagt, ob sie schon in Austin fällt? Wolff: „Unsere Aufgabe ist es, beiden Fahrern das beste Paket hinzustellen.“ Hamilton hat drei Rennen vor Schluss 74 Punkte Vorsprung auf Bottas, ein achter Platz reicht zum sechsten Titelgewinn. Und in Austin hat er schon fünf Mal gewonnen.