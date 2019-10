Fertigstellung spätestens im Frühjahr 2020

Weil eine Entflechtung der Verkehrsströme am Hinsenkampplatz wegen zu hoher Kosten nicht realisierbar ist, muss die Stadt kleinere Brötchen backen. „Eine schrittweise Verbesserung können wir auch mit kleineren Maßnahmen herbeiführen. Diese sind wesentlich schneller umsetzbar und haben großes Potenzial, die Verkehrssituation spürbar zu verbessern“, so Hein. Geht’s nach dem Freiheitlichen soll die Arbeit an der Baustelle schnellstmöglich wieder aufgenommen werden. Ob sich das heuer noch ausgeht, hängt aber von den Kapazitäten der zuständigen Fachabteilung und des beauftragten Bauunternehmens ab - spätestens im Frühjahr soll aber alles fertig sein. Ab März 2020 werden dann Boku-Studenten im Rahmen eines Ideenwettbewerbs die Neugestaltung der Hauptstraße erarbeiten.